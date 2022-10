Galho de árvore na pista atravessa frente de veículo da Secretaria de Saúde de Nova Cantu

O veículo da Secretaria de Saúde de Nova Cantu, estava em deslocamento nesta quinta-feira (20), para atender pacientes, quando um galho de uma árvore que tinha acabado de cair na pista acabou entrando no farol do lado direito do veículo, saindo muito próximo ao volante. O condutor não foi atingido e conseguiu parar o veículo no local.

Imediatamente uma equipe da Prefeitura municipal de Nova Cantu, prestou socorro ao motorista no local do acidente.

O temporal ocorrido nesta quinta-feira atingiu a região e foi causado pela formação de um sistema de baixa pressão sobre o Sul do Brasil. “Por isso as condições para tempestades aumentaram em todas as regiões paranaenses”. Além de pancadas de chuva e descargas atmosféricas e ventos fortes, foi registrada a ocorrência de granizo, causando muitos danos em diversas cidades e áreas rurais.

Fonte: Novo Cantu