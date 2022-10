Mulher fica ferida ao reduz velocidade em quebra-molas e carro ser atingido na traseira

A desatenção do condutor de um Fiat Palio, que além de não ser habilitado ainda teria bebido antes de dirigir, provocou uma grave colisão traseira na rodovia PR-158, entre Campo Mourão e Peabiru. O acidente ocorreu no final da tarde desta quinta-feira, 20.

Conforme as informações apuradas pela Polícia Rodoviária Estadual, o homem dirigia logo atrás de um Celta, conduzido por uma mulher. Ao se aproximar de um redutor de velocidade e desacelerar o carro, a motorista foi surpreendida pela colisão na traseira, provocado pelo condutor do Palio.

Com o impacto, o Celta foi parar a cerca de 200 metros do local do acidente. A condutora de 54 anos foi atendida pelo Samu, com dores na região lombar.

Já o motorista do Fiat Palio recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão. Os dois automóveis tiveram danos de grande monta.

Fonte: Tá Sabendo