Paraná segue em alerta para tempestades nesta sexta-feira, 21

Uma frente fria vindo do Rio Grande do Sul mantém o Paraná em alerta de tempestades entre a madrugada e a manhã de hoje, sexta-feira, 21, em todas as regiões do Estado.

De acordo com o Simepar, a frente fria segue em direção ao Sudeste do Brasil a massa de ar se torna mais estável. Com isso as chuvas devem diminuir durante a tarde, com chances de sol em todo território paranaense. Na região Sul, as temperaturas vão cair pela noite.

Ontem, quinta-feira, 20, o Paraná foi atingido por um temporal durante a madrugada. As regiões Noroeste, Oeste e Sudoeste foram as mais afetadas pelas fortes chuvas.