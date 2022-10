Homem é preso ao ser flagrado por proprietário tentando furtar caminhonete em Campina da Lagoa

A Policia Militar foi acionada para verificar uma ocorrência de furto em andamento na Rua Salvador Ananias em Campina da Lagoa, onde o solicitante teria informado que havia uma pessoa dentro do seu carro que estava estacionado em via pública e que o acusado estava detido no local.

No endereço, o homem informou que flagrou o suspeito dentro de sua caminhonete e conseguiu detê-lo. Ele estaria no interior de seu veículo mexendo na ignição e que possivelmente estaria tentado furtar o automóvel, que estava estacionado em frente a sua residência e aberto.

Diante dos fatos foi dado voz de prisão para o suspeito que foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa para as medidas cabíveis.