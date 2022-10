Ladrão é preso ao cair de forro durante tentativa de furto a padaria em Campina da Lagoa

Na madrugada do último sábado (22), um indivíduo acabou preso após uma tentativa frustrada de furto a uma padaria no centro de Campina da Lagoa.

Segundo informações por volta das quatro horas da madrugada dois padeiros que já estava no local trabalhando escutaram um barulho na parte interna do estabelecimento onde é destinada aos clientes, e ao irem checar o que estava acontecendo flagraram um individuo atordoado no local.

Os funcionários então perceberam que o indivíduo havia caído do forro, passando por um teto de gesso, ele foi rendido pelos funcionários e então acionada a Polícia Militar que compareceu no local e acabou encaminhado em flagrante delito a Delegacia da Polícia Civil para serem tomadas as medidas cabíveis.

No local há câmeras de segurança e as imagens irão auxiliar no inquérito policial.

Fonte: Portal O Vale