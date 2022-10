Motorista embriagado é preso após provocar acidente na BR 369

Um engavetamento envolvendo três carros foi registrado na noite deste domingo (23), na BR 369 próximo a Cascavel.

O motorista de um veículo Golf foi detido por embriaguez ao volante e o passageiro foi preso por desacato.

“A mulher estava se jogando na frente dos carros, a criança transitava pela rodovia, eles estavam juntos com o motorista do Golf. O passageiro estava retirando os cones de sinalização da PRF. Havia uma caixa térmica no carro cheia de cerveja. O passageiro xingou todos os policiais.” Informou o Inspetor da PRF (Polícia Rodoviária Federal), Antônio Gradin,

Equipe do Siate foi acionada mas não houve feridos. Os detidos foram encaminhados para a 15ª SDP (Subdivisão Policial).