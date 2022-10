Motorista embriagado provoca acidente e acaba preso em Nova Cantu

Após informações que um condutor embriagado havia colidido o seu carro na traseira de outro, a equipe da Policia Militar foi até a Avenida Cantu.

No local, o motorista informou que ao passar por um quebra-molas, o condutor de um Honda WR-V colidiu na traseira do seu carro. Ambos pararam após a colisão, sendo que o motorista do carro atingido percebeu que o outro condutor estava em visível estado de embriaguez. Após isso, o acusado fugiu do

local.

Enquanto a equipe atendia a ocorrência, o condutor retornou e disse que estava bêbado e que realmente havia batido seu carro na traseira de outro.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao condutor, porém ele não acatou as ordens policiais e proferiu xingamentos aos policiais. Após ser imobilizado e colocado no camburão, o homem continuou agitado e chutou diversas vezes o compartimento.



Ele se negou a realizar o teste do etilômetro, porém foi confeccionado ao Laudo de Constatação de Embriaguez.

A ocorrência foi encaminhada para a delegacia de Campina da Lagoa. O veículo estava em dia e foi liberado para um familiar.

Fonte: 11º BPM