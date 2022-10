Policia é acionada após confusão em família em Ubiratã

A equipe da Policia Militar de Ubiratã foi acionada a compareceu na Estrada Ercides Rosseto, na Vila

Arco, onde uma mulher relatou que o seu companheiro e o filho dele a teriam agredido e danificado o carro dela.

A mulher relatou que houve uma confusão com a sua sogra e o enteado, que moram no mesmo quintal.

Em determinado momento ela teria se irritado com o rapaz e chamado a mãe dele de prostituta, o que teria gerado revolta no rapaz, que na sequência agrediu a madrasta com diversos socos.

Ainda segundo a vítima, o companheiro também a agrediu.

O homem disse que apenas tentou separar a briga, e que não agrediu a mulher. Ele relatou que ela estava bastante alterada devido a ingestão de bebida alcoólica.

A mulher também mostrou o carro que teria sido danificado pelo enteado.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas para a delegacia de Polícia Civil de Campina da Lagoa.

Fonte: 11º BPM