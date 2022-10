Portão é arrombado e fios de cobre e rodas de carretinha são furtados do Estádio Municipal de Ubiratã

A Policia Militar foi acionada a comparecer no Estádio Municipal de Ubiratã onde segundo relatos o portão estaria arrombado.

No local, a equipe realizou contato com um funcionário da Secretaria de Esportes, o qual informou que o comunicaram que o portão do Estádio Municipal havia sido arrombado. Durante a vistoria constatou-se a

subtração de aproximadamente 2500 metros de cabos flexíveis de cobre com espessura de 25mm, bem como três rodas aro 13, de uma carretinha que estava no local.

Fonte: 11º BPM