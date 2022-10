Em parceria com a Dipelnet agora cliente Digaweb pode ter o melhor do Streaming TV em suas mãos

A melhor programação das telinhas com variedade de canais, do esporte e informações a filmes e desenhos animados do momento.

Acesse sua programação favorita de onde estiver, do seu celular, computador, tablet ou Smart Tv.

Baixe o App Dipelnet Play e tenha o melhor da TV em suas mãos.

Acesse digaweb.com.br ou contrate pelo (44) 3543-5313

Aviso importante!!!

MUDAMOS nosso número da central de atendimento via WhatsApp. Estamos atendendo pelo (44) 3543 5313

Atualize nosso contato, qualquer dúvida estaremos à disposição!