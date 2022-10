Região tem onze casos de dengue no novo ciclo

A região da Comcam contabiliza onze casos de dengue desde o início do novo ciclo, iniciado em agosto. Os números foram divulgados nessa terça-feira pela Secretaria de Estado da Saúde.

Os casos estão distribuídos em cinco municípios. Engenheiro Beltrão lidera com quatro casos, enquanto Fênix, Goioerê e Moreira Sales somam dois, cada um. Quinta do Sol tem um caso confirmado. Campo Mourão não tem nenhuma pessoa com a doença.

PARANÁ

A nível estadual, o boletim semanal aponta 56 novos casos da doença no Paraná. Ao todo são 1.216 confirmações em 168 municípios, 13.622 notificações de dengue, 3.279 casos em investigação e duas mortes (Foz do Iguaçu e Maripá) neste período epidemiológico.

“A Sesa continua alerta e atua em conjunto com os municípios para conscientizar a população da importância de manter os cuidados básicos para evitar a proliferação do mosquito Aedes Aegypti, principalmente nestes períodos mais chuvosos”, disse o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto.

A Secretaria também divulgou o 5º Informe Entomológico com os dados de infestação predial. O índice é a relação expressa em porcentagem entre o número de imóveis positivos e o número de imóveis pesquisados.

O informe traz também a informação de que mais de 70% dos criadouros são passíveis de eliminação, como vasos de plantas, pneus e lixo, o que evidencia a necessidade de sensibilização da sociedade para o cuidado com seu domicílio e a intensificação dos serviços de limpeza urbana e destinação de resíduos.

Também foram confirmados três casos de Chikungunya e nenhum de Zika Vírus no Paraná.