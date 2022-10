Caminhoneiro de Cafelândia morre em acidente na Bahia

O caminhoneiro identificado como sendo Márcio Cipriani, morador da cidade de Cafelândia, morreu nesta quinta-feira (27), após sofrer um acidente e ficar preso as ferragens do caminhão em que dirigia na BR 030, na cidade de Guanambi.

Segundo informações o acidente foi registrado em um local conhecido como ” Curva do Cotovelo”. O caminhão que estava carregado com mangas e uvas tombou as margens da rodovia, caindo em uma vala de aproximadamente 3 metros.

A causa do acidente ainda é desconhecida.