Motorista faz manobra e frustra assalto a ônibus em Peabiru

A perspicácia do motorista de um ônibus frustrou a ação de uma quadrilha que tentou assaltar o veículo na rodovia PR-158, perímetro urbano de Peabiru. A ação ocorreu por volta das 2h20, conforme a Polícia Rodoviária Estadual (PRE).

Os criminosos estavam em dois veículos: um Hyundai Azera de cor escura e um VW Gol branco. Eles tentaram abordar três ônibus que seguiam em comboio pela rodovia.

A PRE recebeu a informação, via telefone, de que um ônibus estaria sendo roubado nas proximidades da cidade de Peabiru, e que poderiam estar deslocando sentido ao posto de polícia rodoviária da cidade.

A equipe então deslocou pela rodovia PR-317 encontrando os três ônibus estacionados. Os condutores de um dos coletivos informou que ao acessar a PR-158, próximo ao perímetro urbano de Peabiru, o Azera e um o Gol tentaram fechá-lo.

Os criminosos fizeram uma manobra na tentativa de ultrapassar o ônibus, mas o motorista conseguiu desviar para sua contramão de direção e aumentou a velocidade, frustrando o roubo.

Os motoristas dos outros dois coletivos, ao perceberem a ação, passaram a acompanhá-lo. Eles disseram que não perceberam nenhuma arma de fogo. Após a tentativa de roubo, os ônibus fizeram o retorno sob a rodovia seguindo sentido a Campo Mourão.

Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) de Campo Mourão também recebeu a informação da tentativa de roubo e esteve no local juntamente com uma equipe da Rotam do 11º BPM. Os policiais fizeram buscas pela região, mas não conseguiram encontrar os assaltantes.

Fonte: Tribuna do Interior