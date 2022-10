Lula é eleito presidente do Brasil; no Paraná, petista recebeu 37,6% dos votos válidos

O presidente eleito Luíz Inácio Lula da Silva, do PT, conquistou 37,6% dos votos válidos no Paraná no segundo turno das eleições neste domingo (30), de acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foram 2.506.464 votos recebidos, 142.972 a mais que no primeiro turno.

Jair Bolsonaro (PL), que tentava a reeleição, teve 4.159.266 votos – 62,40%.

Em 2 de outubro, no primeiro turno, Lula recebeu 35,99% dos votos válidos no estado; Bolsonaro conquistou 3.628.612 votos, ou seja, 55,26% do eleitorado paranaense.

Com o resultado, a votação no PT voltou a aumentar de um pleito para o outro no Paraná após quatro eleições. Isso porque, desde 2006, caiu o percentual conquistado pelo partido no segundo turno no estado. Veja o resultado ano a ano:

Conforme dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Paraná teve abstenção de 18,63% neste domingo. No primeiro, o índice foi de 19,48%.

Fonte: TSE