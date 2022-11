Seis suspeitos de estarem planejando assalto são presos pela PM e PRF

Após a Polícia Militar de Mamborê prender dois homens durante a madrugada de hoje, outros quatro suspeitos também foram detidos pela manhã, pela Polícia Rodoviária Federal de Campo Mourão.

Segundo as informações da polícia, todos pertenciam ao mesmo grupo que provavelmente estariam se preparando para praticar assalto nas agências Sicoob, Bradesco e também ao escritório de uma fazenda localizada próximo às agências da cidade de Mamborê.

A ocorrência teve início por volta das 04h10 de hoje, quando a equipe da Polícia Militar de Mamborê, recebeu denúncia anônima, informando que cinco homens em atitude suspeita estariam dentro de um veículo e outros do lado de fora, com blusas de toca na cabeça e também estariam rodeando um escritório de uma fazenda que é localizado nas proximidades.

O bando estaria olhando as janelas da agência do Bradesco e as portas da agência da Sicoob. A equipe de imediato se deslocou até o local, sendo que ao aproximar-se, visualizou um veículo Fiesta e ao perceberem a viatura policial, os mesmos empreenderam fuga, saindo em alta velocidade.

Foi então iniciado o acompanhamento tático e chegar próximo ao veículo, os policiais perceberam que um deles estaria portando uma arma de fogo, sendo que em determinado momento o mesmo apontou a arma em direção a equipe policial, colocando a mão pela janela. Os policiais efetuaram alguns disparos em direção ao veículo, no intuito de cessar a fuga dos suspeitos.

A perseguição seguiu e o veículo dos suspeitos perder o controle e colidir contra um barranco. Dois deles foram detidos no local, porém, um terceiro conseguiu adentrar um terreno baldio e evadir-se do local.

Ainda pela manhã a Polícia Militar de Mamborê foi informada de que mais quatro homens pertencentes ao grupo, estariam em fuga sentido a cidade de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Federal foi comunicada e abordou o veículo entre Mamborê e Campo Mourão, sendo identificando e presos mais quatro suspeitos, os quais foram entregue na 16ª Subdivisão Policial de Campo Mourão.

Praticamente no mesmo horário uma moto CG Titan, que havia sido furtado durante a madrugada em Mamborê, foi localizada abandonada pela PM na Vila Guarujá em Campo Mourão. A PM acredita que a mesma foi furtada e utilizada na fuga dos criminosos. A Polícia Civil abriu investigação para apurar o que realmente os meliantes planejavam fazer na cidade de Mamborê durante a madrugada.

Com informações: Cidade Destaque/Tá Sabendo