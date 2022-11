Mulher cai em estelionato e perde quase 50 mil reais em Juranda

Uma mulher procurou a Policia Militar de Juranda após perder aproximadamente R$ 50 mil ao realizar pagamentos para uma suposta empresa de créditos.

A solicitante informou que conversou com uma pessoas através do WhatsApp e essa pessoa falava em nome de uma empresa de créditos com sede na cidade de São Paulo. Após conversas, esse suposto funcionário pediu que ela realizasse pagamentos para liberar um valor que ela solicitou.

A vítima disse que realizou vários pagamentos, totalizando quase R$ 50 mil de prejuízo.

Fonte: 11º BPM