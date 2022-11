Dois corpos em avançado estado de decomposição são encontrados no Rio Piquiri em Ubiratã

A Policia Militar de Ubiratã foi acionada na tarde desta quarta-feira (02), para atender uma ocorrência nas proximidades da Ponte do Rio Piquiri. Segundo solicitante no local foi encontrado dois corpos em avançado estado de decomposição em meio a mata.

Os copos podem ser de dois jovens desaparecidos no dia 14 de setembro na cidade de Cafelândia.

No dia 15 de setembro uma mulher procurou a Policia Militar de Cafelândia informando que no dia anterior, seu filho Inovilson Junior Reis Lima e um amigo, João Lucas Moreira de Araújo, ambos de 18 anos, saíram de casa para jogar futebol, porém não retornaram e não atenderam mais os telefones.

Ivonilson estaria usando camiseta regata preta com verde e shorts preto de futebol. E João estaria de camisa do time do Milan nas cores vermelho e preto e shorts jeans. Segundo relatos ele não tinha inimizades e que residiam na cidade de Cafelândia há apenas 4 anos.

Porém na tarde desta quarta-feira (02), após os corpos serem encontrados a policia começou a investigar se os corpos são realmente dos jovens e o que teria causado as mortes.

Os corpos foram recolhidos pelo Instituto Médico Legal de Campo Mourão.

Com informações do Portal Informar e Portal da Região