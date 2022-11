Estrelas do futebol que nunca jogaram a Copa do Mundo

5 craques que nunca jogaram a Copa do Mundo.

A Copa do Mundo é o maior torneio de futebol do planeta. Mas algumas das maiores estrelas nunca jogaram essa competição. Dá para acreditar? Confira.

Não existe jogador neste planeta que não sonhe uma vez na vida que seja de pisar um gramado da Copa do Mundo.

Jogar a principal competição mundial de futebol vestindo a camisa do seu time nacional é a ambição de todo o jogador e muitos acabam por alcançar esse objetivo.

Outros, sem tanta sorte, acabam por nunca vestir a camisa nacional em uma competição com o impacto como tem uma Copa do Mundo.

Esse impacto é visível na euforia que existe nos países que vão disputar a competição. No Brasil, por exemplo, tudo se organiza para que em dias de jogo os brasileiros possam assistir e apoiar o time nacional que parte como um dos grandes favoritos à vitória final.

Tite conta com um elenco forte e tem muita opção para qualquer uma das vagas. Essa é a vantagem de comandar um país onde a arte do futebol nasce no brasileiro.

Mas nem todos têm essa possibilidade e alguns técnicos têm de dar voltas à cabeça para montar seus times porque contam com ausências nos elencos.

Algumas ausências são de grandes estrelas Kanté na França, que está lesionado, tal como Timo Werner na Alemanha.

Mas existem casos de jogadores que perdem a Copa do Mundo por outras razões como o fato de suas seleções não se apurarem.

E depois existe mesmo o caso de estrelas mundiais que nunca ouviram o hino de sua nação no gramado de uma Copa do Mundo, que já tem os grupos definidos.

Dá para acreditar que existem lendas do futebol mundial que nunca jogaram a Copa do Mundo?

A verdade é que há estrelas da modalidade que deram muito a este esporte, mas não tiveram oportunidade de pisar um palco da Copa do Mundo enquanto futebolistas. Confira.

Di Stéfano

Grande lenda do futebol mundial por aquilo que mostrou ao serviço do Real, na Espanha, o argentino é tido como a maior estrela do clube merengue.

Para o International Federation of Football History & Statistics, Di Stéfano foi o quarto melhor jogador do século XX mas por diferentes razões passou sempre ao lado da Copa do Mundo.

Por conta da Segunda Guerra Mundial, não se realizaram as copas de 1942 e 1946. Em 1950, não participou por questões políticas relacionadas com a Argentina, seu país de nascimento.

O jogador acabou por se naturalizar espanhol, mas, em 1958, ‘La Roja’ foi afastada nas eliminatórias da competição.

No ano de 1962, não jogou por estar a contas com uma lesão. Assim, Di Stéfano acabou por não jogar nenhuma edição da Copa do Mundo.

Best

George Best foi um dos melhores jogadores de sempre do Manchester United. Ele brilhou com a camisa dos ‘red devils’ e graças a ele o número 7 passou a ter uma importância gigante no clube de Manchester até aos dias de hoje.

O irlandês não alinhou em nenhuma edição da Copa do Mundo, embora isso tivesse estado perto de acontecer.

No ano de 1966, a Irlanda do Norte caiu perante a Albânia nas eliminatórias. Depois, já na fase descendente da carreira, no ano de 1982, ainda se falou em convocar Best para a Copa do Mundo na Espanha.

Todavia, o jogador já não tinha condições físicas para representar ao mais alto nível o time, dado que ia colecionando polêmicas fora do gramado.

Ryan Giggs

Das ilhas britânicas chega outra lenda do futebol que nunca pisou o palco da Copa do Mundo. Ryan Giggs, um dos mais carismáticos representantes da geração de ouro do Manchester United na era de Sir Alex Ferguson, nunca foi a uma Copa do Mundo.

Ryan Giggs conquistou tudo aquilo que havia para conquistar ao serviço do Manchester United. Porém, sua seleção de Gales nunca pisou um gramado da Copa enquanto ele era jogador.

Assim, uma das maiores estrelas do futebol internacional ficou impossibilitada de jogar a mais bela competição de seleções no planeta.

Raul Plassmann

Nome grande do futebol do Brasil, o goleiro Raul Plassmann foi uma grande figura do Cruzeiro e do Flamengo.

Porém, ele jogou em uma altura em que a baliza da canarinha tinha uma concorrência fortíssima. Ele acabou por ter fechada sempre a possibilidade de ir na Copa do Mundo.

Ainda esteve no páreo para a Copa de 1982 mas Telê Santana escolheu Valdir Peres, Paulo Sérgio e Carlos.

Ian Rush

Lenda do Liverpool, Ian Rush cumpriu um total de 15 épocas ao serviço do emblema da cidade dos The Beatles, tornando-se em uma das maiores referências de todo o sempre.

Nascido em Gales, Rush viu a sua seleção estar próxima da qualificação para a Copa do Mundo em quatro ocasiões. Mas a seleções falhou sempre esse apuramento.

Em 1982 e 1986, o time de Gales ainda sonhou mas não alcançou. Em 1990, o sonho ficou bem distante e uma vez mais Rush viu a Copa pela televisão.

A última oportunidade foi em 1994. Só que Gales perdeu nas eliminatórias contra a Romênia, que curiosamente seria uma das sensações da Copa nos Estados Unidos que o Brasil venceu.

Rússia fora por questões políticas

Daqui a alguns anos quando se falar da Copa do Mundo do Catar vai ser mencionado o nome do vencedor rapidamente, mas será também lembrado o caso da Rússia, país que não estará na Copa do Mundo por decisão da FIFA.

Por conta da invasão do país à Ucrânia, a entidade organizadora da competição afastou imediatamente a Rússia de qualquer possibilidade de disputar a fase final da Copa do Mundo.

Vários jogadores russos ficam assim em casa sem possibilidade de pisar o palco da Copa.

Outros não vão pisar os gramados devido a lesão.

Várias lesões às portas da Copa. Porquê?

Vários jogadores estão fora da Copa do Mundo por conta problemas físicos que têm aparecido nas últimas semanas.

Alguns especialistas entendem que a carga de jogos tem a culpa para este tipo de problemas musculares que afetam vários jogadores, que desse modo vão ficar fora da Copa do Mundo.

Esta competição vai ser jogada no meio da temporada europeia de futebol e, por isso, provas como a Liga dos Campeões tiveram de realizar a fase dos grupos em um período mais concentrado.

Também as competições da América do Sul tiveram seu tempo de realização encurtado e diferente do habitual.

Com isso, o físico dos jogadores acaba por sofrer. E isso pode ser agravado se os desejos da FIFA de realizar Copas do Mundo a cada dois anos forem avante.