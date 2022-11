LIGA Energia Solar: Orçamento sem visita técnica? Fique atento!

A visita técnica é a primeira etapa no processo de instalação de um sistema fotovoltaico.

Esse processo é fundamental para evitar problemas durante a instalação da usina solar. Contudo, muitos integradores acabam ignorando esta etapa.

Porém, é na visita técnica que será averiguado as condições estruturais do local onde o sistema fotovoltaico será instalado e será captado as informações necessárias sobre aspectos gerais da estrutura, telhado e espaço para instalação elétrica, por exemplo.

A partir dela, é possível realizar um projeto personalizado para o cliente, de acordo com as suas necessidades de consumo, bem como, analisar onde cada equipamento deverá ser alocado.

É um grande erro observar essas questões somente após o fechamento da venda e finalização do processo de financiamento, pois pode não ser possível realizar a instalação por falta de espaço para a quantidade de módulos que havia sido projetada.

Por isso, não aceite orçamentos de empresas que ignoram essa etapa e querem fechar o contrato sem entender as condições do local e necessidades do cliente.

