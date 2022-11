Ubiratanense perde a vida em grave acidente na BR 369

Um trágico acidente causou a morte de um homem identificado como sendo João Soares de Almeida, 47 anos, morador de Ubiratã, na manhã desta segunda-feira (07), na BR 369 em Ubiratã. O acidente envolveu uma carreta e um VW/Gol. Com o impacto, o caminhão saiu da pista e pegou fogo, ficando totalmente destruído.

Almeida morreu no local. Há informações de que ele teria saído de casa disposto a tirar a própria vida, o que sugere que o mesmo provocou a batida contra a carreta. O homem estaria passando por problemas familiares.

Os dois veículos trafegavam em sentido opostos. O motorista da carreta ainda tentou desviar do Gol, mas acabou tombando fora da pista. A carreta pegou fogo e o condutor foi socorrido pelo Samu com algumas queimaduras nos braços.

O Gol ficou completamente destruído. O helicóptero do Samu também deu apoio na ocorrência.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil foram até o local para apagar as chamas e interditar a via.

