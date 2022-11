Homem é morto com vários tiros na cabeça em Campo Mourão

Luis Carlos Chagas, 52 anos, foi assassinado com vários tiros na região da cabeça, em Campo Mourão. O crime ocorreu na rua Sanhaço, no Jardim Tropical, em frente ao Colégio Ivone Castanharo. A moto que ele usava ficou caída no meio da rua. Foi o 19º homicídio do ano em Campo Mourão.

O Samu foi acionado, mas já encontrou a vítima em óbito. A Polícia Militar também esteve no local e iniciou as buscas para identificar e prender o autor do crime. Ainda não há mais detalhes sobre as circunstâncias do crime. A Polícia Civil e Cientifica estiveram no local fazendo o levantamento parar iniciar as investigações. O corpo foi recolhido pelo IML.

Fonte: Tá Sabendo – Foto: João Silvestrin