Após tentativa de assalto, ônibus é apreendido com diversos tiros e com mercadorias contrabandeadas em Ubiratã

Após informações de que havia um ônibus com marcas de tiro estacionado em uma rua no Jardim Panorama. A Policia Militar realizou patrulhamento pelo bairro e localizou o veículo com pelo menos 15 perfurações de disparos de arma de fogo.

O ônibus estava com a porta aberta e não havia ninguém no local. Em vistoria no interior do ônibus constatou-se diversas mercadorias importadas. Uma equipe do BPFron também esteve no local e realizou uma vistoria no ônibus.

Após a verificação, o proprietário do veiculo se apresentou aos policiais e informou que havia ocorrido uma tentativa de assalto quando o ônibus retornava de Foz do Iguaçu para a cidade de Arapongas, e que os bandidos haviam efetuado os disparos contra

o coletivo durante a tentativa ocorrida nas imediações da cidade de Céu Azul.



O responsável também relatou que havia feito contato com a Polícia Rodoviária Federal e registrado o boletim. Também foi informado que o veículo parou em Ubiratã pois apresentou problemas no motor, o que impediu de seguir viagem até Arapongas.

Durante o atendimento os passageiros se apresentaram no local. A PM registrou o fato e encaminhou, o veículo e as mercadorias, até a Receita Federal e Cascavel.