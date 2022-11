Dois são presos com drogas na BR 369

Uma denúncia através do telefone 190 levou a Policia Militar até um veículo que estava transitando pela rodovia BR369 transportando drogas.

A Polícia Militar de Corbélia abordou o veículo que estava com dois ocupantes na área urbana de Corbélia. Em revista no veículo foi localizada uma mochila contendo uma grande quantidade de substância análoga à maconha, do tipo capulho.

Os dois ocupantes do veículo foram presos e encaminhados para a 3ªCia para confecção do boletim de ocorrência e posteriormente entregues na 15ªSDP na cidade de Cascavel onde ficarão à disposição da justiça.