Corpo de homem é encontrado decapitado em propriedade rural no Paraná

Um homem identificado como Orlei Lopes de Vargas, 46 anos foi encontrado morto na tarde deste domingo (13), em sua casa na comunidade de Alto Santa Lúcia, na zona rural de Coronel Vivida.

De acordo com o vizinho que encontrou o corpo, outro homem morava com Orlei, ele vivia sempre embriagado e na semana passada agrediu a vítima com um golpe de facão.

“Orlei sempre ia tomar chimarrão de manhã comigo e não foi, daí quando fui pegar água para os porcos, eu vi ele morto.”, disse o vizinho.

Ele acionou a Polícia Militar que isolou o local e acionou a Polícia Civil, Criminalística e IML de Pato Branco, para onde o corpo foi encaminhado. Segundo apurado, um homem chamado João Paulo que também morava na casa não foi localizado até o memento.

Os vizinhos disseram que a última vez que viram os dois, eles estavam empurrando a motocicleta que havia arrebentado a corrente.

A cabeça da vítima não foi encontrada. O misterioso caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

