Mulher morre e outras três pessoas ficam em estado grave após incêndio em residência em Maringá

Um incêndio causou a destruição total de uma residência localizada na Rua Tietê, na Zona 7, em Maringá. As chamas teriam começado por volta das 13h40 deste domingo, 13.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros de Maringá, uma mulher morreu na residência e outras três vítimas estão em estado grave. Todas foram intubadas ainda no local e em seguida encaminhadas ao Hospital Universitário, Hospital Bom Samaritano e Santa Casa de Maringá.

Ainda de acordo com o oficial da corporação, Tenente Janderson, quando os bombeiros foram acionados, já havia a informação de que teriam vítimas na residência.

“Nós fomos acionados para uma situação de incêndio em residência, já com a informação de que haveriam vítimas. Identificamos quatro moradores que estavam fora da residência e que não precisaram de atendimento médico e três moradores que estavam com muitas queimaduras. Dois desses moradores chegaram no estágio mais grave de lesão por queimadura, com risco à vida. Esses moradores tiveram que ser sedados e intubados no local. Tivemos o apoio de uma equipe médica do Samu.”, informou o oficial do 5º GB.

Segundo o que foi levantado pelos bombeiros, nove pessoas estavam na residência no momento que as chamas começaram a consumir o imóvel. Cinco pessoas não tiveram ferimentos e não necessitaram atendimento pré hospitalar, conforme informou o Tenente Janderson.

Dentre os feridos, um homem e uma mulher tiveram queimaduras de segundo e terceiro grau em cerca de 90% do corpo. Já a outra vítima, do sexo masculino, teve queimaduras de primeiro e segundo grau também em 90% do corpo.

No local prestaram o primeiro atendimento dois caminhões, duas ambulâncias e duas viaturas baixas do bombeiros, totalizando 20 bombeiros em atuação. Ainda houve o apoio de três ambulâncias do Samu, sendo um suporte básico e duas de suporte avançado (com médico).

O suspeito de ter causado o incêndio já está sob tutela da Polícia Militar.

