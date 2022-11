Apenas 21 dos 399 municípios do Paraná concluíram o Censo 2022

Das 399 cidades paranaenses, somente 21 terminaram o recenseamento deste ano. O prazo para conclusão dos trabalhos já foi prorrogado uma vez, terminando em dezembro.

Por isso, recenseadores contratados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) trabalharam nesta quarta-feira (15), feriado de Proclamação da República.

Segundo o IBGE, os profissionais não têm carga horária fixa e podem trabalhar nos finais de semana e também feriados.

Em Maringá, 66% dos moradores já foram contabilizados pelo Censo. Os recenseadores estiveram em 135 mil domicílios. Em 18 mil imóveis da cidade, moradores não foram encontrados ou se recusaram a responder o questionário.

Em Londrina, 65% da população já foi recenseada, o que representa 382 mil habitantes.

Como identificar um recenseador

O IBGE orienta que os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do instituto, boné do Censo, crachá de identificação e aparelho por meio do qual computam as respostas (Dispositivo Móvel de Coleta).

Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181.

O crachá do entrevistador também traz um QR code que leva a área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer o nome, matrícula ou CPF do recenseador.