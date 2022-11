Caminhoneiro tem celular furtado em Juranda

Um procurou a Policia Militar de Juranda relatando o furto de seu celular.

Ele informou que o aparelho foi furtado de dentro de seu caminhão que estava estacionado na Avenida Brasil.



Segundo a vítima, o suspeito é um indivíduo que trabalha junto com ele, pois viu o rapaz perto do caminhão antes do celular sumir.

Fonte: 11º BPM