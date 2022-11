Com Vinícius Júnior entre os jogadores mais caros, Seleção Brasileira é a segunda mais valiosa da Copa do Mundo no Qatar

Vini Jr supera o valor de 12 seleções

A Seleção Brasileira está chegando com tudo para a Copa do Mundo FIFA 2022 no Qatar. A equipe canarinho é a grande favorita ao título da competição e tem um elenco que mescla experiência com jovens talentos que estão atuando em alto nível na América e na Europa. Outro detalhe é que o Brasil é uma das poucas seleções que se aproximam da competição sem grandes desfalques.

Mas a Seleção Brasileira não chega apenas com o status de favorita, como também com a pompa de ser a segunda equipe mais valiosa do Mundial no Qatar, o dado é fruto de um estudo publicado pelo CIES Football Observatory. Segundo a publicação, a equipe canarinho está avaliada em nada mais nada menos que 1,45 bilhão de euros, cerca de R$ 8,11 bilhões na cotação atual.

A frente do Brasil está apenas a Inglaterra que lidera o ranking com uma seleção avaliada em 1,49 bilhão de euros. Fechando o Top 3 está a França com um elenco de 1, 33 bilhão de euros. A menos valiosa é a Costa Rica avaliada em 23 milhões de euros. Já os donos da casa, o QATAR, é a penúltima, com um elenco de 29 milhões de euros.

O estudo apontou também os jogadores mais caros da competição e trata-se do volante inglês Jude Bellingham que está avaliado em 202 milhões de euros. Em seguida vem Vinícius Júnior, representante do Brasil na competição que tem valor de mercado estimado em 201 milhões de euros, mais de R$ 1. 12 bilhão, na cotação atual, ou seja apenas o atacante brasileiro vale mais que diversas seleções completas como é o caso do Canadá e México.

Para fechar o Top 3 do ranking de jogadores mais caros, o francês Julian Mbappé está avaliado em 183 milhões de euros. Todos os atletas somados valem 15 bilhões de euros, de acordo com o estudo.