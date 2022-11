Elementos arrombam porta e furtam Supermercado Copacol em Nova Aurora

Equipes da Policia Militar de Nova Aurora e Cafelândia foram acionadas na madrugada desta quarta-feira (16), a comparecer no Supermercado Copacol de Nova Aurora localizado na Rodovia PR 239, Parque Industrial, onde segundo informações o estabelecimento havia sido arrombado e furtado.

No local, o gerente do supermercado informou que os elementos arrombaram a porta principal e foram diretamente na sala onde contém dois cofres. De um dos cofres foram furtados R$ 6.700,00 em moeda corrente, cerca de R$ 20.700,00 em cheque, um valor aproximado de R$ 30.000,00 em aparelhos celulares e também um televisor.

A central de segurança responsável pelo monitoramento do local informou que cerca de quatro indivíduos encapuzados adentraram e saíram do supermercado com alguns objetos e que não foi possível de imediato identificar os autores, veículos de apoio ou rota de fuga.

Segundo a Polícia Militar, o Gerente foi orientado a coletar o máximo de informações que possam complementar o boletim da ocorrência e também uma investigação por parte do órgão de Polícia Judiciária Estadual.

A equipe de Polícia realizou ronda nas proximidades, mas devido à falta de elementos que possam indicar possíveis autores, nenhum suspeito foi localizado.

Ubiratã Online com Informações de Janaina Vicentin