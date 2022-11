Irmãos de 7 e 14 anos morrem afogados em rio no Paraná

Dois irmãos, de 14 e 7 anos, morreram afogados em um rio de São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), na tarde desta terça-feira (15).

A informação foi confirmada pelo 1º tenente Fonseca, do Corpo de Bombeiros.

Os dois desapareceram em um rio do bairro Jardim Independência no início da tarde e passaram a ser procurados por autoridades e populares.

Até a publicação desta reportagem, as circunstâncias em que as crianças entraram no rio ainda não tinham sido informadas.

Uma testemunha que ajudou nas buscas contou que a correnteza do rio estava forte, e que a área do desaparecimento era funda.

Segundo a Polícia Militar (PM-PR), o primeiro corpo encontrado foi do jovem de 14 anos. O irmão de 7 anos foi localizado horas depois.