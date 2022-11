Anahy perde um de seus pioneiros; o senhor Nilton Oliveira Costa e fatos ocorridos durante o velório e sepultamento deixaram familiares tristes e preocupados

Infelizmente a cidade de Anahy perdeu um de seus pioneiros faleceu na manhã da última segunda feira (14), o Sr. Nilton Oliveira Costa 78 anos de idade, (nascido em Anahy residia no município até 11 meses atrás ,veio pra Ubiratã morar com seus filhos pra fazer tratamento juntamente com sua esposa que também está com problemas de saúde) seu corpo foi velado na Capela Mortuária de Anahy conforme pedido dele e sepultado no cemitério municipal na tarde de terça feira (15).

SEGUNDO A FAMÍLIA ALGUNS FATOS OCORRIDOS DURANTE O VELÓRIO E SEPULTAMENTO OS DEIXARAM TRISTES E PREOCUPADOS:

O QUE REALMENTE ACONTECEU:

Segundo a família o velório aconteceu normalmente em clima de tristeza e despedida do querido esposo, pai, avô e tataravô e que os fatos ocorridos seriam um acidente ou incidente, a queda do portão de entrada do local que acabou soltando um dos pinos e caiu inclusive sobre 3 crianças que brincavam nas proximidades (informação mais importante ninguém se machucou) os familiares socorreram as crianças e encostaram o portão para evitar ou acidente.

Mais tarde houve uma sim uma pequena desavença entre duas pessoas da família um irmão e um filho do seu Nilton por motivo banal e não por herança conforme divulgado pelos meios de comunicação.

o desentendimento entre dois familiares que não passaram das palavras.

Ja no cemitério a princípio ele deveria ser sepultado junto com um filho que faleceu a cerca de um ano, dois fatos se passaram o primeiro o protocolo do período e a esposa (que também está com problemas de saúde) na sua simplicidade e cultura gostaria que ele fosse sepultado em um local onde futuramente ela também pudesse ser colocada, o que foi atendido com carinho pela família mais os mais os funcionários do semiterio não gostou e abandonou o serviço deixando o enterro para a família realizar .

Segundo a família eles foram surpreendidos pela informação de que um servidor público teria registrado um boletim de ocorrência na Polícia Militar de Anahy por danos ao patrimônio, a polícia militar realizou o seu trabalho que foi registrar o B. O. Conforme relato da vítima (servidor) que no conteúdo foi informado que danos no portão e quebra de uma porta de vidro da capela mortuária teriam sido em função de una vias de fatos ocorrida durante o velório por familiares, nesse casos a polícia militar registra a ocorrência e repassa para a Polícia Civil que é responsável pelas investigações (não é competência da polícia militar investigar).

SEGUNDO A FAMÍLIA TUDO INDICA QUE AS INFORMAÇÕES FORAM REPASSADAS DE FORMA EQUIVOCADA AO SERVIDOR:

Segundo eles ao tomarem conhecimento dos fatos entraram imediatamente em contato com a funerária e funcionários responsável pelo velório e eles informaram (em áudio) que apenas retiraram os pertences utilizados no velório e deixaram o local inclusive levando as chaves e que tudo estava normal, mais tarde uma equipe de limpeza da prefeitura foi enviada ao local (já que a pessoa responsável pela limpeza infelizmente é filha do falecido) para fazer a manutenção, procurados por familiares relataram que estavam fazendo a limpeza do local quando de repente a porta de vidro simplesmente estourou sozinha e que ninguém se machucou.

Segundo a família esses são os fatos que ocorreram durante o velório e sepultamento do agora saudoso seu Nilton.

As informações foram repassadas pela família através de uma filha que ajudou a buscar as informações