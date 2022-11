Homem morre em acidente entre carro e ônibus com trabalhadores da Unitá na BR 369 em Ubiratã

Um grave acidente entre um veículo VW Golf com placas de Altônia e um ônibus de trabalhadores da Unitá deixou um morto no km 444, da BR 369, em Ubiratã , na tarde desta quinta-feira (17). O nome da vítima não foi revelado.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro morreu no local, após ter jogado o veículo contra o ônibus, segundo relato de testemunhas.

Pelo menos 7 pessoas ficaram feridas, duas com maior gravidade, todos socorridos e encaminhados para hospitais da região. Equipes do Corpo de Bombeiros, PRF, SIATE, USB, USA e resgate aéreo do SAMU, trabalharam no socorro às vítimas.

Conforme é possível ver nas imagens, o Volkswagen Golf ficou destruído e o ônibus tombou as margens da rodovia. A PRF encontra-se no local para atender a ocorrência.

