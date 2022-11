Identificado corpo de motorista que morreu em batida com ônibus em Ubiratã

Foi identificado no Instituto Médico Legal (IML) de Campo Mourão, o corpo do motorista do VW/Golf que morreu ontem ao bater de frente com um ônibus, na rodovia BR-369, em Ubiratã.

Trata-se de Cleber José Bispo, que morava em Ubiratã. Ele é de família conhecida em Campo Mourão. O acidente ocorreu por volta das 13 horas desta quinta-feira (17), próximo ao abatedouro de frangos da cooperativa Unitá.

O coletivo transportava trabalhadores da cooperativa e sete pessoas ficaram feridas. Conforme as informações, o Golf trafegava sentido a Ubiratã e o ônibus em sentido contrário, quando em um trecho de faixa contínua o motorista do Golf acabou entrando na contramão e provocando a batida.

O impacto fez com que o ônibus fosse parar fora da pista e tombasse. Já o Golf, com a parte frontal destruída, parou sobre o acostamento.