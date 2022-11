Bebê recém nascida sobrevive após ser jogada de ponte com 20 metros de altura

Uma bebê recém nascida sobreviveu após ser jogada de uma ponte com cerca de 20 metros de altura, que passa por cima do Rio Capibaribe, no Bairro de Tiúma, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife, nesta quinta-feira (17).

A criança foi encontrada dentro de uma mochila por dois pescadores que trabalhavam no momento do fato.

Segundo testemunhas, a bebê foi arremessada por um homem que estava em uma moto.

“Eu estava aqui sentado debaixo da ponte aparando a vara para pescar, quando me deparei com uma bolsa caindo de cima da ponte dentro do rio”, contou seu Arnaldo Henrique Lopes, um dos pescadores que salvaram a recém nascida.

Ele também relatou que inicialmente pensou que fosse um cachorro.

“A bolsa começou a se mexer. Mesmo que for um cachorro eu vou tirar ele dali de dentro porque é um animal indefeso”, completou.

“Quando eu abri a bolsa meu amigo começou a chorar e disse: ‘não é um animal, é uma criança”.

“Eu chorei. Fiquei com pena da criança porque isso não se faz nem com um cachorro”, disse o outro pescador, Pedro Henrique dos Santos.

Os pescadores acionaram a Polícia Militar de Pernambuco e a criança foi socorrida para a Hospital e Maternidade Petronila Campos pelos agentes da PM.

