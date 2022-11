Novos casos de Covid-19 surgem e liga sinal de alerta em Ubiratã

SEJA MEMBRO DO GRUPO UBIRATÃ ONLINE E FIQUE SEMPRE BEM INFORMADO – Clique Aqui

Em Boletim divulgado pela Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (18), liga novamente o sinal de alerta para novos casos de Covid-19 que surgiram essa semana.

No referido boletim, aparece 06 novos casos positivos com um paciente internado com suspeita da doença.

A orientação é para que em casos de sintomas gripais, que se faça o uso de máscara e procure a Unidade de Saúde para realizar a testagem e o isolamento de no mínimo 7 dias.

Reforçamos a importância da vacinação contra covid, para evitarmos casos graves da doença.