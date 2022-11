Rapaz tenta furtar residência e apanha do vizinho em Campina da Lagoa

Após informações sobre um furto em residência, a equipe policial foi até o endereço e fez contato com um vizinho da casa que estava sendo alvo de furto.

Ele disse que ao perceber a situação foi verificar e notou que a porta dos fundos da casa estava arrombada. Neste momento, um rapaz saiu do interior da casa e teve início uma luta corporal entre ambos. O acusado conseguiu se evadir, mas segundo o solicitante, o acusado apresentava ferimentos leves. Diante da situação, a equipe se dirigiu ao hospital de Campina da Lagoa e encontrou um suspeito já conhecido pela prática de furtos.

Ele estava sendo atendido, pois apresentava alguns ferimentos. A equipe confirmou na sequência, junto ao solicitante, que o rapaz era o mesmo que havia tentado o furto na casa de sua vizinha.

Enquanto a equipe verificava o local onde ocorreu a tentativa de furto, o hospital entrou em contato com a PM e informou que havia outro homem tentando agredir o acusado. A equipe voltou ao hospital e foi informada que um homem de bicicleta tinha ido até lá e ameaçado o acusado, que se evadiu pulando o muro dos fundos do hospital. A equipe policial realizou buscas, mas não conseguiu localizar nenhum dos dois.

A esposa do solicitante foi até o destacamento da PM e relatou que enquanto o marido dela e o acusado estavam em luta corporal, o acusado teria dito que quem havia encomendado o furto era uma mulher (já conhecida no meio policial por furtos).

A moradora da residência não estava no local no momento do atendimento e procurou a PM posteriormente para relatar o fato em Boletim de Ocorrência.

Fonte: 11º BPM