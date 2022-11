Casal é preso acusado de furtar quase 12 peças de picanha no Paraná

Um casal foi preso acusado de furtar várias peças de carne em um supermercado, no final da tarde deste sábado (19), na Rua Ema Taner de Andrade, no bairro Ferrari, em Campo Largo, Região Metropolitana de Curitiba. No total, os suspeitos levaram 12 peças de picanha que somadas foram avaliadas em quase R$ 1200.

A Guarda Municipal foi acionada para a ocorrência. O casal foi abordados pelas equipes de segurança pública ao saírem do estabelecimento. As peças de carne foram encontradas dentro de mochilas.

O casal foi encaminhado a 3ªDRP onde foram autuados pelo crime de furto.