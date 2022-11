Padre é encontrado morto com corte no pescoço no Paraná

O Padre José Aparecido Bilha aos 63 anos, que atualmente atuava na Paroquia Nossa Senhora Aparecida em Guaíra, foi encontrado sem vida, com sinais de golpe de faca nesta segunda-feira (21). Segundo as primeiras informações, o padre foi encontrado caído no quintal da residência, apresentando um corte na região do pescoço e uma faca encontrada ao lado do corpo.

Uma equipe da Polícia Militar foi acionada, bem como a Polícia Civil e o IML de Toledo, para recolher o corpo, sendo que o fato já está nas mãos das autoridades policiais.

A Diocese de Toledo, por meio de seu bispo diocesano, D. João Carlos Seneme, se manifestou por meio de nota sobre o falecimento do padre.

“A Diocese de Toledo, por meio de seu bispo diocesano, D. João Carlos Seneme, e seu clero, manifestam o profundo pesar pelo falecimento do Pe. José Aparecido Bilha, 63 anos. Ele estava no exercício de seu ministério como pároco da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Guaíra, e foi encontrado morto por funcionários na abertura do expediente desta segunda-feira, 21 de novembro. Externamos condolências à família Bilha e à comunidade católica de Guaíra, especialmente desta paróquia, que foram surpreendidos pela triste notícia.

Informamos ainda que o caso está sendo investigado pelas autoridades de segurança pública e acompanhado pela Diocese. Rogamos a Deus que, na sua misericórdia, acolha este irmão no sacerdócio que dedicou sua vida pelo bem dos fiéis.”