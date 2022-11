Ícone da música brasileira, Erasmo Carlos morre aos 81 anos

Morreu, nesta terça-feira (22/11), aos 81 anos, o cantor e compositor Erasmo Carlos. Segundo o Gshow, Erasmo tinha sido internado na manhã desta terça e chegou a ser intubado, mas não resistiu.

O artista passou duas semanas do início de novembro internado para tratar de uma síndrome edemigênica e depois recebeu alta. No final de agosto do ano passado, o cantor também foi internado por oito dias após contrair covid-19.

Erasmo Carlos nasceu em 5 de junho de 1941 no Rio de Janeiro. Nos anos 60, ele fez parceria com Roberto Carlos e juntos compuseram várias músicas, como As curvas da estrada de Santos e Gatinha manhosa.

G1