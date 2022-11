Policiais militares são presos em flagrante acusados de facilitar contrabando em Campina da Lagoa

Dois policias militares, um homem e uma mulher, foram presos em flagrantes acusados de concussão, prevaricação e facilitação de contrabando.

A situação aconteceu em Campina da Lagoa, nesta segunda e terça-feira (22). Caminhão carregado com cigarros foi apreendido.

A Polícia recebeu denúncia anônima de que uma equipe do município abordou um caminhão e exigiu dinheiro para liberá-lo sem o encaminhamento legal.

O caso foi repassado ao comando da Polícia Militar e também foram iniciadas as ações para elucidação da situação.

Conforme informado por volta das 15h10 foi avistada a viatura com os policiais suspeito, onde ficaram por alguns minutos. Na sequência chegou outro veículo oficial, mas que saiu na sequência.

Às 15h20, os suspeitos saíram em direção ao trevo de acesso a Ubiratã e ao chegarem próximo a um posto de combustíveis pararam ao lado de um caminhão com as mesmas características informadas na denúncia.

O motorista do caminhão foi ao lado e conversou com os militares por alguns segundos, quando os agentes saíram com a viatura e retornaram sentido ao centro.

No mesmo local, o motorista de um Parati também parou e conversou com o condutor do veículo de carga e na sequência entregou um volume.

O caminhão e o Parati seguiram a viatura até o destacamento no cruzamento da avenida Vereador Franco com a rua General Osório.

Diante de toda a situação, o comandante Tenente-coronel Adauto Nascimento Giraldes Almeida seguiu até Campina da Lagoa para verificar a situação.

O monitoramento do local foi realizado por outras equipes durante a noite de segunda-feira (21) e também na manhã de terça-feira (22). Durante a manhã de hoje foi confirmado que o caminhão estava carregado com cigarro contrabandeado.

Conforme o boletim, devido as evidencias de que os policiais conversaram com o motoristas horas antes, escoltaram o veículo e a Parati até próximo o destacamento e não tomaram as medidas e providências como a checagem da carga, os policiais receberam voz de prisão pelos crimes de concussão, prevaricação e facilitação de contrabando.

Ao serem questionados, eles disseram não ter conhecimento de nenhum veículo. Fora recolhidos os equipamentos militares e as armas, além dos celulares e aparelho utilizado para atender a ocorrência.

Em vistoria no caminhão, foi constatado que estava sem chaves, aberto e com o pneu dianteiro murcho. Já no interior havia um rádio comunicador.

Os policiais consultaram informações sobre a Parati e encontraram o endereço. No imóvel foi abordado o proprietário do veículo que informou o nome do motorista do caminhão.

Os policiais encontraram vários pacotes de cigarros no automóvel e no interior da casa.