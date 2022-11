Brasil estreia na Copa do Mundo nesta quinta-feira (24), às 16h, contra a Sérvia

A Seleção Brasileira estreia nesta quinta-feira (24) na Copa do Mundo do Catar. O Brasil encara a Sérvia, às 16h, horário de Brasília, no estádio Lusail. Os 11 titulares ainda não foram confirmados, mas o técnico Tite deu indícios de que irá escalar uma formação mais ofensiva.

Por enquanto, o único anúncio feito pelo comandante brasileiro foi a respeito de Thiago Silva, que foi anunciado como capitão do time.

No Mundial de 2018, a Sérvia também foi adversária do Brasil na fase de grupos. Na ocasião, a Seleção venceu os europeus por 2 a 0, com gols de Paulinho e Thiago Silva.

Em entrevista coletiva na segunda-feira (21), o zagueiro sérvio Nikola Milenkovic admitiu o favoritismo brasileiro.

“Eles (brasileiros) têm grandes jogadores em todas as posições, o perigo não é só o Neymar”, disse o zagueiro em entrevista coletiva. “Mas acreditamos que, com a nossa organização de jogo, nossa abordagem responsável e disciplinada, nossas ideias e a qualidade de cada um, podemos alcançar um resultado positivo”, acrescentou.

Os jogos desta quinta encerram a primeira rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Na sexta-feira (25), as seleções dos grupos A e B voltam a campo para dar início à segunda rodada.

