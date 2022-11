Brasil vence a Sérvia na estreia da Copa do Mundo com dois gols de Richarlison

A Seleção Brasileira estreou nesta quinta-feira (24) com boa vitória na Copa do Mundo do Catar. Diante da Sérvia, no Estádio Nacional de Lusai, a Canarinho venceu por 2 a 0.

Com grande jogo coletivo, o Brasil pressionou os sérvios e conquistou o primeiro passo rumo ao hexacampeonato. Richarlison foi o responsável por balançar as redes do Brasil com direito a golaço de voleio.

Com o resultado, o Brasil é líder no Grupo G com três pontos e dois gols de saldo, seguido da Suíça com os mesmo três pontos, mas um de saldo. Na sequência, estão Camarões e Sérvia.

Na próxima rodada, a Seleção enfrenta os suíços na segunda-feira (28), às 13h (horário de Brasília), no Estádio 974, em Doha.

O JOGO

O Brasil começou o primeiro tempo dominando a posse de bola e controlando o jogo. Com uma marcação forte, a Sérvia parou a Canarinho muitas vezes na falta. As principais jogadas foram pelos pontas com Vinicius Júnior e Raphinha. A dupla foi responsável por criar as melhores chances na etapa inicial. Aos 26 min, Thiago Silva viu Vini Jr. livre na área e enfiou a bola entre a defesa sérvia. No entanto, o goleiro Vanja Milinkovic-Savic agiu rápido e tirou a bola dos pés do atacante brasileiro.

Aos 34 min, Lucas Paquetá tabelou com Raphinha, o camisa 11 chegou livre na área, mas o chute foi fraco e sem muita dificuldade para a defesa do goleiro sérvio. A Canarinho teve mais uma chance de perigo, aos 40 min, Marquinhos viu Vini Jr. livre, mas de novo, Vanja Milinkovic-Savic apareceu para salvar a seleção sérvia. Se a defesa da Sérvia trabalhou bastante na etapa inicial, o setor defensivo do Brasil não foi muito exigido.

O Brasil começou o segundo tempo mantendo a intensidade, e o gol parecia apenas questão de tempo. Primeiro com Raphinha, que roubou a bola do zagueiro na entrada da área, mas o chute parou na defesa do goleiro sérvio. Aos 14 min, foi a vez de Alex Sandro arriscar de fora da área, mas a bola acertou a trave.

E como o gol era apenas questão de tempo, aos 16 min, Richarlison abriu o placar para o Brasil. Em jogada que começou dos pés de Neymar, o camisa 10 limpou a marcação na área, Vinicius Jr ficou com a sobra, mas o goleiro deu rebote, coube ao camisa 9 finalizar no gol.

Richarlison também foi o autor do segundo gol. Aliás, golaço! Vini Jr. avançou pela esquerda e encontrou o centroavante livre na área. De voleio, fechou o placar para o Brasil.

A melhor chance da Sérvia veio em cobrança de escanteio, Sergej Milinkovic-Savic cabeceou com perigo em direção ao gol, mas Marquinhos tirou o perigo. Com a vantagem no marcador, o técnico Tite promoveu algumas mudanças na equipe. A Canarinho seguiu pressionando com boas chances e, por muito pouco, o terceiro gol não veio.

Fonte: cbf,com.br