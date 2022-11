Dois homens são executados a tiros em residência com fundo falso na área rural de Iretama

Dois homens foram assassinados a tiros no final da tarde desta quarta-feira, 23, em Iretama. O crime ocorreu em um sítio, na região do distrito de Águas de Jurema. A Policia Militar do destacamento do município foi acionada, e encontrou as vítimas amarradas e mortas com vários disparos de pistola calibre .380. Na chegada da PM os policiais encontraram uma das vítimas em óbito no interior da casa e o outro no lado externo.

A PM identificou as vítimas como Robson Pereira da Silva, 31 anos, e Adiel Ribeiro da Silva, 36 anos. A princípio os dois são conhecidos no meio policial.

A equipe da Polícia Cientifica foi ao local para fazer o levantamento e iniciar as investigações sobre as causas do duplo-homicídio e quem cometeu o crime. A Polícia Civil investigará porque na residência havia um fundo falso.

Após o trabalho pericial, os corpos foram encaminhados ao IML de Campo Mourão.

Com informações e fotos: Polícia Militar