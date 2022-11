Filho joga gasolina em casa com mãe acamada e ameaça atear fogo, no Paraná

Uma mulher foi salva na noite de quarta-feira (23) por sua vizinha após o filho espalhar gasolina em toda a casa e ameaçar atear fogo no local. O caso foi registrado em Apucarana, no Norte do Paraná.

De acordo com a Polícia Militar (PM), quando chegaram na casa, foi possível sentir o forte cheiro de gasolina por todo o ambiente. A vítima, que não consegue movimentar as pernas, conta que o filho surtou após uma discussão entre os dois, de acordo com a PM.

Ela precisou dormir na casa de uma de suas vizinhas que presta serviços domésticos para ela, após o Corpo de Bombeiros orientar que era perigoso permanecer na casa.

Ainda durante a vistoria dos bombeiros, a própria mulher ligou para seu filho e disse para que ele não voltasse para casa, porque a polícia iria prendê-lo, explica a PM. Os policiais realizaram patrulhamento no bairro, mas não encontraram o filho da vítima.