Carreta carregada com bobinas de papel tomba em Campo Mourão, veículo transportava também maconha e crack

Uma carreta Scania carregada com bobinas de papel tombou no entroncamento do anel viário, ao acessar a PR-158, próximo ao viaduto, sentido Campo Mourão a Peabiru na manhã deste domingo (27).

O motorista da carreta de aproximadamente 30 anos disse que perdeu o controle da direção para não bater em outro caminhão que seguia lento em sua frente. A carreta atravessou o canteiro e foi parar na pista contrária, o que causou a interdição da via. O motorista sofreu ferimentos leves, foi atendido pelo Samu, mas não quis ser encaminhado ao hospital.

Após equipes da Polícia Rodoviária Estadual, com apoio de um guincho destombar a carreta, os policiais descobriram que o motorista não transportava apenas bobinas de papel, mas também grande quantia de drogas, totalizando 170 kg de maconha e 50 quilos de crack.-

Ele recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi encaminhado para a delegacia, juntamente com os entorpecentes apreendidos.

Com Informações do site Tá sabendo.