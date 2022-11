Policia Militar prende homem acusado de receptação e furtos em Cafelândia

Uma ação da Polícia Militar de Cafelândia, em apoio à Polícia Federal, resultou na prisão de um indivíduo que constava em aberto um mandado de prisão por envolvimento em receptação e furtos.

A ação policial desencadeada na cidade de Cafelândia colocou na prisão um jovem de 28 anos, natural do Estado de São Paulo, porém com residência na cidade de Cascavel, o qual já era conhecido no meio policial por estar envolvido em furtos e receptações.

No momento da prisão, o homem estava prestando serviços terceirizado para uma empresa na cidade. Ele foi encaminhado para o Departamento da Polícia Federal na cidade de Toledo, onde ocorrerá os trâmites relacionado aos fatos.