Casa é arrombada e diversos objetos são furtados em Ubiratã

Um homem procurou a Policia Militar de Ubiratã e informou que foi ate a residência de seu irmão, que está

viajando, localizada na Rua Joaquim Ferreira Lúcio e constatou que a casa foi arrombada.

Segundo ele, possivelmente adentraram pela janela do quarto do sobrado e reviraram todos os cômodos da residência.

Foram furtadas joias, garrafas de whisky e um vídeo game. A tv estava fora do local e pronta para ser retirada do imóvel, no entanto ficou na sala.

A PM coletou os dados para registrar o Boletim de Ocorrência. O irmão da vítima foi orientado sobre o complemento do boletim caso posteriormente observem a falta de mais objetos da casa.

Fonte: 11º BPM