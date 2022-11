Homem é assaltado e amarrado após marcar encontro com mulher pela internet em Ubiratã; o veículo foi encontrado queimado

A Policia Militar recebeu através de uma ligação, a informação de que um homem havia sido vítima de um assalto e tentativa de sequestro em Ubiratã na noite deste domingo (27).

No local, os policiais conversaram com a vítima que relatou que estaria conversando a vários dias com uma mulher pela internet, e que teria ido até o local onde foi abordado, para se encontrar com essa mulher. Ao chegar no local, segundo relatos, ele teria sido rendido por quatro homens armados, que o amarraram e roubaram seu carro, celular e relógio.

Ele foi amarrado e colocado dentro seu veículo Prisma junto com dois bandidos, um outro veículo onde estaria mais dois elementos, um Celta teria dado apoio a ação.

Eles seguiram pela BR 369 sentido Cascavel, quando em determinado momento ele desamarrou as mãos e conseguiu conseguiu pular do veículo na rodovia e posteriormente entrou em contato com a policia.

O carro foi encontrado queimado em uma área rural próximo a ponte do Rio Piquiri na manhã desta segunda-feira (28).