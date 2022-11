Jovem de 25 anos é assassinado com tiros na cabeça em Cafelândia

Renilson dos Santos Feitosa, de 25 anos, foi assassinado a tiros na noite de domingo (27) em uma residência localizada na Rua Daniel Perboni, no Bairro Floresta, em Cafelândia.

O crime aconteceu na sala da casa onde o rapaz morava. Testemunha relataram à Polícia Militar que a vítima estava no sofá quando os autores invadiram o imóvel e dispararam diversas vezes. Renilson foi atingido por pelo menos 10 disparos, a maioria deles na cabeça, e morreu na hora.

Os atiradores fugiram em duas motocicletas e até o fechamento desta reportagem não haviam sido localizados. No local do homicídio a PM encontrou diversas cápsulas de calibres de .22 e 9 milímetros. Outras três pessoas, dentre elas uma criança, estavam na casa no momento do crime, mas ninguém ficou ferido.

O local foi isolado pela PM até a chegada do Instituto de Criminalística e, após perícia, o corpo do jovem foi recolhido pelo IML (Instituto Médico-Legal) de Cascavel. A Polícia Civil vai investigar o caso.

Segundo familiares, Renilson era de Aracaju (SE) e estava em Cafelândia há cerca de dois anos.