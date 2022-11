Posto de combustíveis é arrombado em Juranda e bandidos furtam cerca de R$ 8.000,00

A Policia Militar de Juranda foi acionada no para verificar uma ocorrência de furto em um posto de combustíveis localizado na Avenida Brasil.

No local, a proprietária informou que um dos funcionários encerrou as atividades por volta das 22h e por volta das 6h30, uma funcionária chegou para trabalhar e encontrou o estabelecimento com algumas portas arrombadas.



A princípio, conforme verificação, foram subtraídos do local aproximadamente R$ 8.000,00. O local possui câmeras de

monitoramento. Os responsáveis ficaram de verificar as imagens e repassar posteriormente à Polícia Civil.

Fonte: 11º BPM